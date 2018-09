Un marathon pour les amateurs de vin

Est-il possible de conjuguer une passion pour le sport et une autre pour le vin? Il suffit de participer au Marathon du Médoc qui aura lieu le 8 septembre prochain.

Le Marathon du Médoc est une course de 42 kilomètres qui permet de traverser les vignobles parmi les plus beaux du monde. Un façon originale de s’immerger corps et âme puisque 23 dégustations sont prévues tout au long du parcours, avec en outre des huîtres, du foie gras, des fromages, des entrecôtes et de la glace.

La course traverse des domaines au nom qui font rêver dont Pauillac, Saint Julien ou encore Saint-Estèphe parmi 50 autres châteaux.

Près de 8.500 coureurs – et 50.000 spectateurs- participent chaque année à cette course, dont environ 90% sont déguisés (le thème de cette année est d’ailleurs ‘la fête foraine’). Et des dizaines de groupes de musique sont là pour les stimuler.

La plupart des coureurs visent la barre des six heures pour venir à bout de ce marathon dont le support médical est proportionnellement plus important que d’autres.