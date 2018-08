US Open: Novak Djokovic passe au 3e tour malgré une petite baisse de régime

Novak Djokovic a été dû s’employer quatre manches jeudi pour franchir le cap du 2e tour de l’US Open, jeudi soir sur les courts de Flushing Meadows. Le Serbe de 31 ans, 6e mondial et principal favori à la victoire, a mis 2h46 pour venir à bout de l’Américain Tennys Sandgren (61e) : 6-1, 6-3, 6-7 (2/7), 6-2. Il avait eu l’occasion de conclure dans la troisième manche, à 5-4 sur le service de Sandgren, avant de perdre la manche au jeu décisif. « J’ai très bien joué pendant deux sets et demi, j’étais en contrôle, et j’ai perdu ma concentration », a expliqué « Djoko ».

Le vainqueur de Wimbledon mi-juillet et plus récemment à Cincinnati, affrontera le Français Richard Gasquet (25e) pour une place en huitièmes de finale. Le Biterrois n’a pas tremblé face à un autre Serbe Laslo Djere (ATP 85) qu’il a dominé en trois manches 6-3, 7-6 (7/5), 6-3.

L’Allemand Alexander Zverev, N.4 mondial, a pris la meilleur sur le vétéran Français Nicolas Mahut (36 ans/ATP 131) 6-4, 6-4, 6-2; le Croate Marin Cilic (7e), lauréat à Flushing Meadows en 2014, a été impitoyable face au Polonais Hubert Hurkacz (ATP 109) balayé en trois sets et 1h19 de jeu (6-2, 6-0, 6-0) et Kei Nishikori (19e) a profité de l’abandon du Français Gaël Monfils (ATP 39), touché au poignet droit, alors que le marquoir indiquait 6-2 et 5-4 en faveur du Japonais. « J’ai ressenti une grosse douleur au poignet. C’était comme une décharge à l’impact », a expliqué Monfils après son abandon.

Source: Belga