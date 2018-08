Trump ira en France et en Irlande mais fera l’impasse sur l’Asie

Le président américain Donald Trump se rendra à Paris pour les commémorations du 11 novembre, ainsi qu’en Irlande, mais fera l’impasse sur les sommets régionaux avec les pays d’Asie prévus en fin d’année. Contrairement à l’an dernier, M. Trump ne participera pas aux rencontres rassemblant les dirigeants des pays d’Asie-Pacifique, une décision chargée en symboles sur fond de montée en puissance de la Chine et de perte d’influence des Etats-Unis dans la région.

C’est le vice-président Mike Pence qui participera aux sommets annuels du forum de l’Asie-Pacifique (Apec) et de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), prévus respectivement à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La Maison Blanche a par ailleurs confirmé que le président se rendrait en France pour les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale.

Sa participation aux cérémonies « mettra en lumière les sacrifices faits par les Américains, pas seulement lors de la Première guerre mondiale, mais au cours du siècle écoulé, au nom de la liberté », a souligné la Maison Blanche.

A l’occasion de ce déplacement en Europe, M. Trump fera par ailleurs escale en Irlande « pour renouveler les liens profonds et historiques » entre les deux pays.

Fin novembre, M. Trump participera par ailleurs au sommet du G20 à Buenos Aires, en Argentine, et se rendra également en Colombie.

