Steekpartij Amsterdam-Centraal – L’attaque au couteau à Amsterdam pourrait être un attentat terroriste

L’attaque au couteau qui est survenue à la gare centrale d’Amsterdam, vendredi, pourrait avoir une motivation terroriste, a indiqué la ville d’Amsterdam, citant la police et les autorités judiciaires. L’assaillant présumé est un Afghan avec un permis de séjour en Allemagne. Deux personnes ont été blessées dans cette attaque au couteau. Elles ont été emmenées à l’hôpital et sont hors de danger, selon la ville d’Amsterdam.

Le suspect a été blessé par balles par la police et est également hospitalisé sous surveillance policière. Il est interrogé par la police.

Les autorités néerlandaises et allemandes collaborent étroitement sur le dossier. « D’après les premiers éléments, il ne semble pas que les victimes aient été choisies délibérément », ajoute la ville dans sa déclaration.

Un porte-parole du coordinateur national pour la lutte antiterrorisme a indiqué que l’incident n’avait pas d’impact sur le niveau de la menace, qui est maintenu à 4 sur une échelle de 5.

Selon le ministre de la Justice et de la Sécurité Ferd Grapperhaus, l’enquête bat son plein. « Tous les scénarios sont examinés, y compris un motif terroriste », a-t-il fait savoir sur Twitter.

source: Belga