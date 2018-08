Memorial Van Damme – Une 42e édition avec dix-neuf Belges et un concours à la perche qui s’annonce historique

La 42e édition du Mémorial Van Damme rassemblera, comme toujours, le gratin de l’athlétisme mondial. Pas moins de dix-neuf Belges, dont Nafissatou Thiam (hauteur), Jonathan Sacoor et Kevin Borlée (400 m), seront présents au stade Roi Baudouin à l’occasion de cette seconde finale de la Ligue de Diamant. Le plateau, riche de seize champions d’Europe de Berlin, regorge aussi de douze champions olympiques et vingt-huit champions du monde. « Je m’attends à de belles prestations », a préfacé jeudi Cédric Van Branteghem, directeur de meeting.

Selon l’ancien spécialiste du tour de piste, « la perche sera l’un des grands moments du Mémorial ». En effet, le concours rassemble le jeune prodige Armand Duplantis, champion d’Europe à 18 ans, Renaud Lavillenie, recordman du monde, le Russe Timur Morgunov et l’Américain Sam Kendricks. « Cela promet un beau feu d’artifice », a assuré Van Branteghem.

Le 400 mètres, avec Jonathan Sacoor, Kevin et Dylan Borlée, vaudra assurément le détour. Sur 100 mètres, l’Américain Ronnie Baker est très attendu, lui qui détient le meilleur chrono de l’année en 9.87.

Le Mémorial Van Damme débutera, comme le veut la tradition, par une parade des athlètes. Cette année, les sportifs belges seront mis à l’honneur, des médaillés de Glasgow et Berlin en passant par les Diables Rouges, représentés par Roberto Martinez.

Compte tenu des travaux sur le réseau routier bruxellois, Van Branteghem a appelé le public à venir bien à temps et utiliser les transports en commun pour se rendre au stade. Les derniers tickets seront en vente aux guichets du stade vendredi.

Source: Belga