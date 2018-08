Memorial Van Damme – Meilleure performance mondiale de l’année sur 100 mètres pour Christian Coleman

Christian Coleman a remporté le 100 mètres messieurs du Memorial Van Damme, vendredi au stade Roi Baudouin. L’Américain, grâce à un chrono de 9.79, meilleure performance mondiale de l’année, a enlevé le diamant et les 50.000 dollars promis au lauréat de cette finale de la Ligue de Diamant. Coleman, 22 ans et détenteur du record du monde du 60 mètres en salle depuis février (6.34), a devancé son compatriote Ronnie Baker (9.93) et le Jamaïcain Yohan Blake, 3e en 9.94 ce vendredi soir et 2e homme le plus rapide de tous les temps (9.69 en 2012).

A noter que le record du meeting (9.76) est toujours détenu par le Jamaïcain Usain Bolt, légende du sprint retraitée depuis août 2017 et les Mondiaux de Londres.

Source: Belga