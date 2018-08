Memorial Van Damme – Meilleure performance mondiale de l’année pour Barega sur 5.000m, Bashir Abdi 11e

Bashir Abdi, récent médaillé d’argent sur 10.000 mètres à l’Euro de Berlin, a pris la 11e place du 5.000 mètres vendredi lors de la 42e édition du Memorial Van Damme, battant son meilleur temps. L’Éthiopien Selemon Barega a littéralement survolé la course en réalisant la meilleure performance mondiale de l’année en 12:43.02 et décrochant le diamant et les 50.000 dollars promis au vainqueur de cette finale de la Ligue de Diamant. L’Ethiopien, âgé de 18 ans, a pulvérisé l’ancienne meilleure marque de la saison (13:01.09), devançant ses compatriotes Hagos Gebrhiwet (12:45.82) et Yomif Kejelcha (12:46.79).

Dans une course très rapide, Abdi a couru en 13:04.91, battant son record personnel (13:06.10) réalisé en 2015. Pour Bashir Abdi, 29 ans, cette course devant son public constituait sans doute la dernière de sa carrière sur une piste. L’athlète d’origienne somalienne devrait se consacrer, à partir de la saison 2019, au marathon.

