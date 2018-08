Memorial Van Damme – Jonathan Sacoor et Nafi Thiam, étoiles belges sur le tartan bruxellois

Jonathan Sacoor et Nafi Thiam ont chacun remporté, devant un public bruxellois chauffé à blanc, leur épreuve respective lors de la 42e édition du Memorial Van Damme, vendredi au stade Roi Baudouin. Champion du monde U20 cet été, Sacoor s’est imposé en 45.49 et a devancé Kevin Borlée in extremis (45.62) au terme du tour de piste. Ce succès vient ponctuer une saison aboutie et prometteuse pour Sacoor, membre désormais incontournable des Belgian Tornados, champions d’Europe à Berlin.

Nafi Thiam, qui détient les couronnes olympique, mondiale et européenne de l’heptathlon simultanément, s’est fait plaisir à la hauteur. Sans le gratin mondial, elle a ravi ses supporteurs en s’imposant grâce à une barre effacée à 1m89 lors de son troisième essai.

Eline Berings, qui a réalisé à 32 ans la meilleure saison de sa carrière en améliorant son record personnel sur 100m haies (12.72), a terminé 7e d’une course relevée, remportée par l’Américaine Brianna McNeal, championne du monde (2013) et olympique (2016).

Pour sa probable dernière course sur piste avant de se tourner vers le marathon, Bashir Abdi a amélioré son record personnel sur le 5.000 mètres (13:04.91), terminant 11e derrière l’Éthiopien Selemon Barega, auteur de la meilleure performance mondiale de l’année (12:43.02).

En début de soirée, Renée Eykens était la première athlète belge à fouler le tartan bruxellois. L’athlète de 22 ans a terminé 4e du 800 mètres.

Sur le 400m haies féminin, Hanne Claes a pris la deuxième place de la course en 55.87, non loin de son meilleur temps (55.20), alors que Justien Grillet a terminé 8e et dernière. Sur le tour de piste, Camille Laus, invitée, n’a pas fait le poids face au gratin mondial. La protégée de Jacques Borlée a pris la 8e et dernière place en 53.72, loin de son record personnel (51.49).

A la perche, dans un concours remporté par Morgunov, Arnaud Art est passé à côté de sa compétition, butant à trois reprises sur la première barre placée à 5m40.

Spécialiste de l’heptathlon, Hanne Maudens a terminé 8e de la longueur. Manon Depuydt et Cynthia Bolingo ont pris les 8e et 9e place du 200 mètres, Bram Ghuys la 11e à la hauteur. Eliott Crestan, 19 ans, a pris la 7e place du 800 mètres.

La 43e édition du Memorial Van Damme se déroulera le 6 septembre 2019, toujours au stade Roi Baudouin.

Source: Belga