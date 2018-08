Memorial Van Damme – Jonathan Sacoor devant Kevin Borlée sur le 400 mètres

Jonathan Sacoor a remporté le 400 mètres, en 45.59, de cette 42e édition du Memorial Van Damme, épreuve parallèle aux finales de la Ligue de Diamant. Dans un stade Roi Baudouin derrière ses trois athlètes belges, Kevin Borlée a pris la deuxième place en 45.62. Jonathan Sacoor, champion du monde U20 cet été à Tampere, possédait le meilleur temps (45.03) des engagés cette saison, à égalité avec le Néerlandais Liemarvin Bonevacia. Sacoor, 18 ans à peine et médaillé d’or avec les Belgian Tornados sur le relais 4×400 mètres à l’Euro, s’est imposé de justesse devant Kevin Borlée, médaillé d’argent à Berlin. Bonevacia a complété le podium en 46.08.

Quatre Belges devaient initialement être au départ de ce tour de piste mais, Jonathan Borlée, diminué physiquement en cette fin de saison, a dû déclarer forfait en début de semaine. Son frère Dylan Borlée, parti du couloir N.3, n’a pas fini la course, visiblement touché.

Jeudi à Zürich, l’Américain Fred Kerley a décroché la victoire finale en Ligue de Diamant grâce à un temps de 44.80, devançant son compatriote Nathan Strother et le Britannique Matthew Hudson-Smith, champion d’Europe à Berlin devant Kevin et Jonathan Borlée.

Source: Belga