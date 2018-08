Memorial Van Damme – Christian Coleman, fulgurant sur le 100 mètres, illumine le stade Roi Baudouin

Cette 42e édition du Mémorial Van Damme, seconde finale de la Ligue de Diamant, aura réservé son lot de performances de premier plan. La plus remarquée aura été celle sur la distance reine, le 100 mètres. L’Américain Christian Coleman, détenteur du record du monde du 60m, a réalisé la meilleure performance de l’année en 9.79.

Coleman, 22 ans, a amélioré la marque de son compatriote Ronnie Baker, 2e vendredi en 9.93 et auteur d’un chrono de 9.87 la semaine dernière en Pologne.

Mais le sprinteur américain n’a pas été le seul à signer le meilleur chrono de la saison. En effet, il a été imité par l’Éthiopien Selemon Barega qui a littéralement survolé le 5.000 mètres. Âgé de 18 ans, il a signé un temps de 12:43.02, pulvérisant l’ancienne meilleure marque de la saison (13:01.09).

La Colombienne Caterine Ibarguen, 34 ans et championne olympique du triple saut à Rio en 2016, a réalisé un autre exploit, celui de remporter le concours de la longueur à Bruxelles après avoir remporté celui du triple saut à Zürich jeudi soir.

Sur le 3.000 mètres steeple, la Kényane Beatrice Chepkoech, détentrice du record du monde, a pulvérisé de près de 10 secondes le record du meeting dans une course parfaitement maîtrisée (8:55.10).

Sur 110 mètres haies, le Russe Sergey Shubenkov a pris sa revanche de l’Euro de Berlin sur le Français Pascal Martinot-Lagarde. Shubenkov, champion du monde en 2015 et meilleur performeur de l’année (12.92), a franchi la ligne sous les 13 secondes (12.97).

Alors qu’on attendait Renaud Lavillenie et Armand Duplantis à la perche, c’est finalement le Russe Timur Morgunov qui s’est imposé grâce à une barre effacée à 5m93.

Au triple saut, le Portugais Pedro Pablo Pichardo s’est envolé à 17m49, privant l’Américain Christian Taylor d’un septième sacre final de rang en Ligue de Diamant.

A noter également les victoires de la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo sur 200 mètres, de l’Australien Brandon Starc à la hauteur et du Kényan Emmanuel Korir (800 mètres).

Source: Belga