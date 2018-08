Martinez bombarde Thierry Henry T2, Maloney complète le staff

Roberto Martinez a présenté son nouveau staff technique en même temps que la sélection pour les joutes contre l’Ecosse (match amical le 7 septembre) et l’Islande (Ligue des Nations le 11 septembre). Graeme Jones, qui a officié en tant que T2 au cours des deux dernières années et a rejoint le club de West Bromwich Albion cet été, est remplacé par Thierry Henry. L’ancien attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone jouit ainsi d’une promotion, après deux années passées en tant que T3 spécifiquement chargé des lignes offensives. Le nouveau T3 est l’Ecossais Shaun Maloney. « Je veux tout d’abord remercier Graeme Jones pour cette fantastique période chez les Diables Rouges », a entamé Roberto Martinez. « Thierry Henry réalise un progrès naturel. Il a énormément d’influence au sein du groupe. Nous sommes très heureux qu’il reste, aussi pour les nouveaux jeunes joueurs qui nous rejoignent. Thierry a quitté ses fonctions de consultant et va jouer un rôle plus important dans l’équipe. Il travaillera dorénavant à plein temps pour nous. Thierry est ravi de poursuivre son travail chez nous. Il avait des possibilités, mais n’a pas trouvé la bonne option à ses yeux. Il n’a pas été nécessaire de le convaincre, il reste avec plaisir. »

Le néophyte Shaun Maloney est un inconnu pour les fans belges de football. Âgé de 35 ans, l’Ecossais a évolué sous les couleurs du Celtic Glasgow (2001-2007 et 2008-2011), d’Aston Villa (2007-2008) et de Wigan (2011-2015). Il a endossé le rôle de coach pour la première fois la saison passée, en prenant en main le destin des jeunes du Celtic.

« Shaun sait comment travailler, il était lui-même un bon footballeur », a expliqué le coach fédéral. « J’ai eu Shaun sous mes ordres à Wigan. Sa passion pour le jeu est énorme. Il entraîne bien et apporte un souci particulier aux détails. C’est un grand coach en devenir selon moi. Il travaille également au Celtic (en tant que T2 des U20, ndlr) et poursuivra son travail là-bas. Un assistant belge était évidemment une option. Il y a des entraîneurs à la fédération qui auraient pu prendre ce rôle, mais ils sont trop importants à leur position actuelle. Il est cependant certain qu’un coach belge nous rejoindra prochainement. »

Source: Belga