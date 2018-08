Ligue 1 – Moussa Dembélé à Lyon, c’est fait

Le Celtic de Glasgow a annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec l’Olympique lyonnais concernant le transfert de l’attaquant français Moussa Dembélé, à quelques heures de la fin du mercato estival en Ligue 1. Interrogé sur Canal+, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a confirmé cette information et précisé que le joueur de 22 ans s’était engagé pour 5 saisons contre 22 millions.

« Je veux remercier Moussa pour sa contribution ses deux dernières saisons et je veux lui souhaiter le meilleur pour sa nouvelle aventure à Lyon », a expliqué l’entraîneur du club écossais Brendan Rodgers dans un communiqué.

Mis en cause par le joueur, qui lui reprochait de ne pas vouloir le laisser partir alors qu’il le lui avait promis, l’ancien coach de Liverpool ne s’est pas laissé faire, assurant « qu’il n’avait jamais promis à aucun joueur qu’il pouvait partir ».

« Ce n’est jamais arrivé. En fait, nous avons toujours dit que nous ne voulions pas vendre Moussa, surtout dans de telles circonstances et c’est pour cette raisons que nous avons refusé des offres significatives la veille », a expliqué le technicien nord-irlandais.

Dembélé vient pallier le départ de Mariano Diaz, transféré il y a deux jours au Real Madrid pour 33 millions d’euros.

Source: Belga