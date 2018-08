Les négociations climatiques reprennent mardi à Bangkok

Les représentants des 197 parties à l’accord de Paris se retrouvent dès ce mardi, pour une nouvelle session intermédiaire à Bangkok, afin d’avancer dans l’élaboration des règles de mise en œuvre de cet accord censé contenir le réchauffement mondial bien en-deça des 2°C par rapport à l’époque pré-industrielle. Lors de la 22e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP22) à Marrakech, fin 2016, la communauté internationale avait convenu de finaliser d’ici fin 2018 les règles de mise en œuvre de l’accord de Paris, c’est à dire son « règlement » ou « rule book ». Un engagement réitéré fin 2017 à l’occasion de la COP23 à Bonn, en Allemagne.

Les négociations, particulièrement techniques, sont néanmoins laborieuses et il a été décidé en mai dernier, lors de l’intersession annuelle de Bonn, d’organiser une session intermédiaire supplémentaire. Celle-ci aura lieu du 4 au 9 septembre à Bangkok. Des avancées devront être obtenues si les parties veulent tenir leur engagement et aboutir lors de la COP24, prévue du 3 au 14 décembre à Katowice, en Pologne.

L’accord de Paris prévoit une série de grands principes mais ceux-ci doivent être mis en œuvre concrètement: les États doivent réaliser leurs contributions nationales volontaires à l’effort collectif de réduction d’émission de gaz à effet de serre et en faire rapport; une transparence suffisante doit être de mise pour pouvoir vérifier la réalisation de ces différents engagements et permettre la confiance mutuelle; des financements doivent être assurés en faveur des pays les plus touchés par le réchauffement climatique… A cet égard, les 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 promis par les pays développés depuis Copenhague en 2009 restent une pierre d’achoppement dans les discussions.

Les contributions nationales volontaires actuellement sur la table sont par ailleurs insuffisantes -elles conduisent sur la voie d’un réchauffement de plus de 3°C- et devront être revues à la hausse.

« Bangkok et la COP24 seront des moments importants. Mais ce qui fera bouger les choses, c’est le niveau européen. Il faut relancer la machine pour que l’Union européenne arrive en 2020 avec des ambitions à la hauteur de l’enjeu climatique », estime Nicolas Van Nuffel, directeur du plaidoyer au CNCD-11.11.11.

Source: Belga