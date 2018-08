Le Yes2DayLand Festival fera danser Aywaille dès ce vendredi

Shy’m et Kid Noize sont les têtes d’affiche du Yes2DayLand Festival, organisé à Aywaille (province de Liège) à partir de ce vendredi jusqu’à dimanche. Pour fêter ses dix ans de carrière, couronnés de 3 NRJ Music Awards, ainsi que la sortie de son dernier album « Heroes », l’artiste française Shy’m, ancienne candidate et jurée dans l’émission « Danse avec les Stars », est de passage au centre récréatif d’Aywaille. Elle y partage l’affiche avec le DJ bruxellois Kid Noize appelé à mettre le feu à la plaine d’Aywaille.

Les organisateurs ont également annoncé la présence de Todiefor et de Hong Kong Star, tribute de France Gall. Une occasion de rendre hommage à l’artiste française décédée le 7 janvier dernier.

Par ailleurs, les ambianceurs liégeois de 98% Maximum Soul lanceront la soirée 100% « années 80 » du Yes2Land Festival, programmée samedi 1er septembre. L’événement accueillera également « La folie des années 80 » composée de William (Début de Soirée), Cookie Dingler et Jean-Pierre Mader, ainsi que Emile et Images.

Les organisateurs du festival ont voulu modifier leur recette en mélangeant les genres afin de s’adresser à un public intergénérationnel. Lors des trois premières éditions, ils avaient privilégié les « tributes » le vendredi soir et une programmation familiale le samedi.

En 2017, entre 12.000 et 13.000 festivaliers avaient participé à la 3e édition du festival qui vise à récolter des fonds pour financer les projets culturels au sein des écoles aqualiennes. Les têtes d’affiche étaient alors Henri PFR, Mosimann et Mustii.

L’augmentation de la fréquentation du festival, estimée à 50% par rapport à l’année précédente, avait permis à l’ASBL « Kin Porte Le Projet », organisatrice de l’événement, de constituer un fonds d’intervention de 12.000 euros.

