Le Racing Genk hérite de Besiktas, Malmö et Sarpsborg

Le Racing Genk jouera au sein du groupe I au premier tour de l’Europa League. Il y sera opposé aux Turcs de Besiktas, aux Suédois de Malmö et aux Norvégiens de Sarpsborg. Genk et Besiktas, quatrième du défunt championnat de Turquie, font figure de favoris pour atteindre le stade des seizièmes de finale. Les Limbourgeois devront se rendre par deux fois en Scandinavie affronter le ténor suédois du Malmö FF et les inconnus norvégiens de Sarpsborg.

Malmö est le club le plus titré de Suède avec 20 couronnes nationales et une finale de Coupe d’Europe des clubs champions perdue contre Nottingham Forest en 1979. Les bleus ciel sont actuellement quatrième du championnat de Suède, qui en est à sa 19e journée. Lors des barrages de la compétition, ils avaient éliminé les Danois du FC Midtjylland.

Sarpsborg occupe quant à lui pour l’instant la sixième place du championnat de Norvège, qui a atteint la 20e journée. Après plusieurs tours qualificatifs, le club refondé en 2008 a pris le meilleur sur les Israéliens du Maccabi Tel Aviv pour atteindre les poules de la compétition.

La première journée de l’Europa League se tiendra le jeudi 20 septembre. Le premier tour s’achèvera le 13 décembre.

Genk a terminé cinquième des play-off I de Jupiler Pro League la saison passée et avait conquis son ticket européen face à Zulte Waregem, vainqueur des play-off II. Cet été, les Limbourgeois étaient les premiers Belges en lice au niveau européen. Ils ont dû passer trois tours préliminaires pour atteindre les groupes. Les hommes de Philippe Clément ont successivement éliminé les Luxembourgeois de Fola Esch, les Polonais du Lech Poznan et les Danois du Brøndby IF.

