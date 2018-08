La parade de la 42e édition du Mémorial Van Damme met à l’honneur les athlètes belges

Le Mémorial Van Damme a mis à l’honneur les médaillés belges d’athlétisme à l’Euro de Berlin, mais aussi des sportifs qui se sont distingués dans d’autres disciplines à Glasgow. Ils ont eu droit à un tour d’honneur, ce vendredi, au Stade Roi Baudouin lors de la cérémonie d’ouverture de la 42e édition. La Belgique, pour rappel, a récolté dix-neuf médailles lors de ces deux événements, dont six en or avec Nafi Thiam, les Belgian Tornados et Koen Naert en athlétisme, Victor Campenaerts et le duo De Ketele/Ghys en cyclisme, et Nina Derwael en gymnastique, cinq en argent et huit en bronze.

Un hommage a par ailleurs été rendu aux Diables Rouges, représentés par Roberto Martinez, pour leur médaille de bronze décrochée lors du Mondial de foot en Russie.

Le Mémorial a coutume d’honorer les athlètes qui signent de grandes prestations lors des championnats d’athlétisme, mais également dans d’autres disciplines olympiques.

Source: Belga