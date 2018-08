Europa League – Anderlecht, le Standard et Genk connaîtront leurs adversaires en phase de poules

Anderlecht, le Standard et Genk connaîtront ce vendredi leurs adversaires en phase de poules de l’Europa League. Le tirage au sort aura lieu à 13h00 à Monaco. Anderlecht est la seule des équipes belges engagées dans cette compétition à ne pas avoir encore disputé de rencontres européennes cette saison. Les Bruxellois étaient en effet qualifiés d’office pour la phase de poules.

Le Standard, vice-champion de Belgique et vainqueur de la Coupe, aurait pu disputer la Ligue des Champions, mais il a été éliminé par l’Ajax Amsterdam au troisième tour préliminaire. L’équipe dirigée par Michel Preud’homme a été reversée en Europa League.

Genk a lui dû passer par deux tours préliminaires, remportés contre Fola Esch et Lech Poznan, et un tour de barrage, gagné contre Brondby.

La Gantoise n’a pas réussi à franchir le dernier obstacle, représenté par Bordeaux, et ne participera pas à l’Europa League cette saison.

Les 48 clubs seront d’abord divisés en 12 chapeaux, établis sur base du ranking UEFA. Anderlecht sera dans le pot 1, ce qui lui permettra d’éviter des clubs comme Chelsea ou Arsenal. Genk figure dans le pot 2 et le Standard dans le 3.

Marseille, finaliste la saison dernière, l’AC Milan, le Zenit Saint-Pétersbourg, Villarreal, l’Oympiacos, Séville ou encore la Lazio sont quelques-uns des gros clients que pourraient rencontrer les clubs belges.

Source: Belga