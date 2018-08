Coupe du monde (dames) – Les Belgian Cats souffrent contre l’Espagne au tournoi de Valence

Les Belgian Cats se sont inclinées 58-46 (mi-temps: 34-27) face à l’Espagne, championne d’Europe en titre, au tournoi de Valence, vendredi soir en Espagne devant 3.800 spectateurs. Les filles de Philip Mestdagh préparent la Coupe du monde de basket féminin du 22 au 30 septembre à Tenerife. Toujours privées de Ann Wauters (genou), sur le banc à Valence, les Belges voyaient le retour de Julie Vanloo (pied) dans leur noyau. Manon Grzesinski et Laure Resimont n’ont pas joué vendredi alors que Jaleesa Maes (Liège Panthers) a quitté le groupe. Elles sont encore 15 joueuses dans la sélection.

Le début de partie était à l’avantage des Belges qui mèneront 3-11 et 5-13 après 5 minutes de jeu, mais l’armada espagnole, même privée de quatre de ses cadres, aura mis une grosse intensité dans la partie. Un 22-4 dans le 2e quart temps permettait à l’Espagne de prendre les commandes (34-27 à la mi-temps).

Les coaches espagnol et belge ont effectué de nombreux essais durant la partie, mais les Espagnoles sont restées devant jusqu’au bout sans être véritablement mises en danger.

La Belgique jouera pour la 3e place du tournoi samedi à 18h30 contre la Lettonie, battue de son côté par la France 82 à 66 (mi-temps: 45-36) plus tôt dans la soirée.

La finale opposera l’Espagne à la France (21h00), soit la finale du championnat d’Europe l’an dernier à Prague où la Belgique avait pris la médaille de bronze.

Les Belges s’étaient imposées à deux reprises contre la Grèce le week-end dernier pour ses deux premières rencontres de préparation.

Pour la suite, les quatre dernières autres rencontres de préparation se joueront en Belgique face à la Turquie (le 7 septembre à Liège et le 8 septembre à Vilvorde – au lieu d’Anvers comme initialement prévu) puis contre l’Argentine (le 14 septembre à Natoye et le 16 septembre à Courtrai). Toutes ces équipes disputent aussi le Mondial fin septembre.

Les Belgian Cats y seront versées dans la poule C à Tenerife avec l’Espagne précisément, le Japon et Puerto Rico. C’est la première participation de la Belgique (hommes et dames confondus) à un championnat du monde seniors.

Tournoi de Valence

. Vendredi

France – Lettonie 82-66

Espagne – Belgique 58-46

12-23/22-4/14-10/10-9

Espagne: 17/44 à 2 pts, 3/11 à 3pts, 15/28 LF, 47 rebonds, 15 assists, 16 pertes de balle, 19 fautes. Nicholls 3 (7 rbds), Ouvina, Araujo, Palau 4 (5 ass.), Xargay 4, Rodriguez 8 (1×3), Abalde, Casas 2, Arrojo 14 (1×3), Conde 5, Gil 11, Sanchez 7

Belgique: 18/41 à 2 pts, 2/16 à 3pts, 4/10 LF, 33 rebonds, 12 assists, 18 pertes de balle, 25 fautes. K. Mestdagh 9 (1×3), Delaere 4, Nawezhi, Carpréaux 4, Meesseman 10 (7 rbds), Linskens, H. Mestdagh, Geldof 2, Nauwelaars 2, Vanloo 3 (1×3), Raman 7, Allemand 5

Source: Belga