Chelsea prête Charly Musonda à Vitesse Arnhem, Marnick Vermijl à Maestricht

L’ex-prodige anderlechtois Charly Musonda, 21 ans, est prêté par Chelsea à Vitesse Arnhem, qui fait partie de la sphère du club londonien, a-t-on appris vendredi peu avant la clôture du mercato d’été. Le milieu de terrain avait quitté Neerpede direction Chelsea avec ses frères aînés Tika et Lamisha en 2012. Il a depuis été successivement prêté au Betis Séville en 2015-2016, puis au Celtic de Glasgow en janvier 2018.

« On le suit depuis trois ans », explique le directeur technique de Vitesse Marc van Hintum sur le site internet du club. C’est un joueur polyvalent qu’on peut aligner en dix ou sur les flancs. Il est rapide, et très fort techniquement… ».

Le Belge doit rejoindre son nouveau club après la trêve internationale.

Vitesse Arnhem est sixième sur dix-huit avec cinq points après trois journées.

Marnick Vermijl (ex-Manchester United), un défenseur de 26 ans formé au Standard, est lui prêté jusqu’à la fin de la saison au MVV Maestricht (D2 néerlandaise) par Preston Nort End (D2 anglaise).

Il avait déjà joué aux Pays-Bas sous les couleurs de NEC Nimègue en 2013-2014, avant de filer à Sheffield Wednesday, puis à Preston.

Il est le huitième Belge du MVV où il rejoint en effet Gilles Deusings, Maxime Gunst, Dimitri Lavalée, Pieter Nys, Jérôme Déom, Tuur Houben et Koen Kostons.

MVV est quinzième sur vingt avec trois points après trois journées.

Source: Belga