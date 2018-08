Caroline Wozniacki, 2e mondiale, s’incline dès le 2e tour de l’US Open

Après la N.1 mondiale, la Roumaine Simona Halep battue au 1er tour, c’est sa première dauphine dans la hiérarchie mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki qui a été priée de quitter l’US Open de tennis prématurément jeudi. Elle a été sortie au 2e tour (6-4 et 6-2) par l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 36) qui avait éliminé au 1er tour notre compatriote Alison Van Uytvanck. La recette? « J’ai été la plus agressive et la plus patiente possible. J’ai attendu la bonne balle pour finir par un coup gagnant, ou une volée », a expliqué Tsurenko, qui s’est offert, à 29 ans, la première victoire de sa carrière sur une joueuse du top 5 au bout de 1h50 de jeu.

« Elle a joué plus intelligemment que moi », a reconnu Wozniacki (28 ans), victorieuse de son premier titre en Grand Chelem à l’Open d’Australie en début d’année.

L’Allemande Angelique Kerber, N.4 mondiale, vainqueur de la Suédoise Johanna Larsson (WTA 82) 6-2, 5-7, 6-4, la Tchèque Petra Kvitova (WTA 5) vainqueur de Yanina Wickmayer au 1er tour et de la Chinoise Yafan Wang (WTA 90) 7-5, 6-3 au 2e; la Française Caroline Garcia (WTA 6), aux dépens de la championne olympique Monica Puig (WTA 55) 6-2, 1-6, 6-4; et la Russe Maria Sharapova (WTA 22), face à la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 51) 6-2, 7-5, poursuivent elles leur quinzaine new-yorkaise.

Source: Belga