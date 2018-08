Au moins huit infractions constatées lors d’une manifestation à Chemnitz

Au moins huit infractions ont été constatées par la police lors d’une nouvelle manifestation d’extrême droite à Chemnitz, en Allemagne. Il s’agit principalement de violatins au droit de rassemblement et d’utilisations de signes d’organisations anticonstitutionnelles, a indiqué la police jeudi soir. Des manifestants qui s’étaient livrés à des méfaits lors d’une autre protestation, lundi, ont été reconnus par les forces de l’ordre. En tout, plus de 1.200 policiers de plusieurs régions du pays ainsi que de la police fédérale ont été mobilisés jeudi. La manifestation était organisée par par le groupe local extrémiste « Pro Chemnitz » et a rassemblé 900 personnes.

Une enquête a été lancée sur un homme de 35 ans qui était apparu masqué lors de la manifestation de lundi. Un autre de 37 ans fait l’objet d’une enquête pour tentative d’agression sur un policier.

« La police était parfaitement préparée et organisée », a déclaré la porte-parole de la police locale, Sonja Penzel. Elle s’est réjouie que certains participants aux débordements de lundi aient pu être identifiés et poursuivis.

Source: Belga