Année exceptionnelle à la Côte avec 6,8 millions de touristes d’un jour

La Côte a connu un été exceptionnel: pas moins de 6,8 millions touristes d’un jour s’y sont déplacés lors des mois de juillet et août, annonce vendredi l’office provincial du tourisme Westtoer. Le tourisme de séjour a également connu une très belle saison. Le tourisme d’un jour à la Côte a connu une de ses meilleures années en 2018. Seule l’année 2003 avait connu une affluence plus importante, alors qu’il y avait eu encore plus de jours de chaleur. Quelque sept millions de personnes avaient ainsi pris la direction du littoral pour une journée.

La majorité de ces vacanciers d’une journée se sont rendus à la mer en juillet. Les trois premiers dimanches du mois ont ainsi attiré chacun pas moins de 200.000 personnes. Au total, les juillettistes étaient 3,6 millions, soit une augmentation de 20% par rapport à 2017.

Le mois d’août a attiré un peu moins de monde avec quand même 3,2 millions d’estivants, soit un total bien au-dessus de la moyenne habituelle.

Les hôteliers se félicitent également de l’été qui s’achève. Beaucoup d’établissements ont ainsi affiché un taux d’occupation supérieur à 90%. Les locations se situent quant à elles au même niveau que l’année passée.

L’été 2018 prend donc fin sur un bilan remarquable pour le secteur touristique. « La Côte espère un beau mois de septembre afin d’enregistrer une année record. Les investissements d’une série de jeunes investisseurs, des communes balnéaires et de Westtoer ont porté leurs fruits. Une tendance forte se dégage: le public est jeune et la Côte a une image jeune avec une offre propre encore plus large », se félicite Franky De Bock, en charge du tourisme à la province.

