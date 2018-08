Un bébé rhinocéros retrouvé près du corps de sa mère qu’il a tenté de protéger des braqueurs

Un très rare bébé rhinocéros blanc a été sauvé d’une mort certaine après avoir été retrouvé blessé à côté de sa mère morte dans le parc national Kruger en Afrique du Sud.

Sa mère avait été massacrée par des braconniers pour ses cornes et les cruels tueurs avaient attaqué le petit qui tentait de protéger sa mère.

Le petit rhinocéros blanc, aujourd’hui appelé Arthur, a été retrouvé à ses côtés avec une flèche de chasseur dans les côtes, mais aussi de graves blessures au dos et à l’un de ses pieds, selon le Daily Mail.

Lorsque les gardes du parc Kruger ont trouvé Arthur et sa mère, ils ont rapidement évacué le bébé vers l’orphelinat Care for Wild Rhino où ses blessures ont été soignées. Il a été nommé Arthur le Brave après avoir témoigné de sa bravoure et de sa loyauté envers sa mère. Et même si Arthur se remet lentement de ses blessures, il la réclame toujours.

Alors que l’organisation caritative Care for Wild, dont l’ambassadeur est le prince Harry, s’occupe d’Arthur, le personnel d’un zoo britannique l’a « adopté » et a commencé à amasser des fonds pour financer ses soins.