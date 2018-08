La gratuité de l’enseignement obligatoire fait partie des objectifs fixés dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence. Certaines mesures devaient être prises en maternelle dès cette rentrée mais ont finalement été reportées d’un an. Un projet pilote de cantines gratuites va néanmoins voir le jour cette année.

La gratuité de l’école est inscrite dans la Constitution belge. Mais en réalité, les frais annexes qui lui sont liées sont bien réels : garderie, voyages scolaires, fournitures, cantine, livres, etc.

«La gratuité scolaire est toujours un mythe en Fédération Wallonie-Bruxelles, alors qu’elle est beaucoup plus en avance en Flandre», pointe Delphine Chabbert, secrétaire politique de la Ligue des familles.

L’école maternelle est, certes, la moins onéreuse. Mais un parent sur cinq dépense toute de même plus de 50 € rien que pour la rentrée, rappelle l’association. Et une année scolaire coûte en moyenne 280€ par an et par enfant dans le maternel.

Le nouveau Pacte pour un enseignement d’excellence prévoyait l’instauration progressive de la gratuité de l’enseignement maternel dès 2018, pour arriver à une gratuité totale en 2020. Mais les premières mesures ne sont pas prêtes et n’entreront en vigueur qu’en 2019 (pour les 1ère et 2ème maternelle) et 2020 (pour la 3ème maternelle), après l’installation du nouveau gouvernement, qui devra donc en prévoir le financement.

La gratuité de l’enseignement est pourtant une priorité pour 8 parents sur 10, selon une enquête de la Ligue des familles. Une lueur d’espoir s’éteint donc temporairement pour eux.

Projet pilote dans les cantines

Toutefois, un projet-pilote de gratuité des cantines dans certaines écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été mis sur pied pour cette rentrée.

Quelque 5.000 élèves de 440 écoles maternelles pourront donc manger un repas chaud et équilibré gratuitement à la cantine cette année. Ils seront servis le midi, quatre jours par semaine.

L’expérience, qui sera menée pendant deux ans, représente un coût de 2 million € pour 650.000 repas servis. Si elle fonctionne, elle sera étendue à toutes les écoles qui accueillent des enfants défavorisés. «Mon souhait est qu’on puisse la généraliser à tous les enfants qui sont dans l’encadrement différencié, cela représente 20 millions d’euros», a indiqué Isabelle Simonis, ministre de la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Certaines communes wallonnes et bruxelloises ont en outre déjà adopté différentes mesures : fournitures scolaires offertes, garderies gratuites, soupe du midi ou encore collation offerte pour réduire la facture des parents.

D’abord les frais «scolaires»

Dans le cadre du Pacte, différentes tables rondes citoyennes se sont tenues pour formuler des propositions pouvant faire diminuer les coûts pour les parents. Pour les citoyens, les frais à supprimer en priorité sont : la garderie, le temps de midi et le matériel scolaire.

Le Pacte précise que le schéma d’extinction des coûts touchera en priorité les frais dits « scolaires » et ensuite les frais « d’accueil ». Une subvention spécifique sera allouée aux écoles exclusivement pour l’achat de fournitures scolaires.

Le budget alloué au projet de gratuité de l’école maternelle est de 2,5 millions € par an. Il se montera ensuite à 10 millions par an lorsque s’ajouteront la troisième maternelle, le primaire et enfin le secondaire. D’ici là, les parents n’ont plus qu’à patienter…