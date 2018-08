Aux Etats-Unis, un juge bloque l’ouverture de la chasse au grizzly

Un juge américain s’oppose à la chasse au grizzly, près du parc de Yellowstone. C’est la première fois en 40 ans que l’ouverture de la chasse est bloquée.

Dana Christensen, juge de l’état du Montana, a empêché l’ouverture de cette chasse controversée qui devait avoir lieu samedi. La juge a émis une interdiction temporaire de 14 jours. Les ours grizzly ne sont plus considérés comme une espèce menacée dans cette région.

(Mille mercis, one thousand thanks, à ce juge qui a décidé de bloquer la chasse au grizzli à l’ouverture programmée ce week-end autour du parc de Yellowstone (Wyoming).

Victoire pour les défenseurs des animaux

Cette décision est une victoire majeure pour l’organisation Wyoming Wildlife Advocates. « Nous sommes tout simplement fous de joie », a déclaré Melissa Thomasma, la directrice exécutive de l’organisation. Elle insiste sur le fait qu’ils ont toujours été fermement opposés à la chasse au grizzly.

BREAKING! GREAT NEWS! The judge has blocked the grizzly hunt that was slated to begin on Saturday. See article below! https://t.co/KQF4KSqLZv — WyWildlifeAdvocates (@wywildlife) 30 août 2018

Même son de cloche chez les tribus amérindiennes, qui avaient intenté l’an dernier une action contre le US Fish and Wildlife Service, l’organisme en charge de la gestion de la faune sauvage. Celui ci avait décidé de retirer la protection d’environ 700 ours de l’ouest américain.

La juge Dana Christensen a déclaré réfléchir au rétablissement de la protection envers les ours grizzly. Elle affirme que cette chasse causerait des dommages irréparables aux ours, « car une fois qu’un membre d’une espèce menacée a été blessé, la tâche de préserver cette espèce devient plus difficile. »

Jusqu’à 23 ours auraient pu être tués aux abords du parc national de Yellowstone. Ce parc situé à cheval entre les états de l’Idaho, du Montana et du Wyoming à une superficie de 9000 km². Il abrite de nombreuses espèces animales dont des ours, des loups et des troupeaux de bisons sauvages.