Venezuela: 131 arrestations pour sabotage présumé du plan de relance de Maduro

Les autorités vénézuéliennes ont arrêté ces derniers jours 131 personnes accusées de saboter le plan de relance du président Nicolas Maduro, ont-elle annoncé jeudi. Parmi les personnes interpellées depuis le 21 août, figurent « plusieurs gérants de grandes chaînes » de supermarchés, selon le procureur général Tarek William Saab. La plupart sont toujours derrières les barreaux, certaines ont été remise en liberté conditionnelle.

Ils étaient « en train de spéculer et de retenir les produits de base », dont le prix est fixé par le gouvernement, a ajouté M. Saab.

Le chef de l’Etat vénézuélien a pris une série de mesures pour tenter de juguler la grave crise qui secoue son pays, où les pénuries d’aliments et de médicaments sont généralisées. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une inflation de 1.000.000% pour 2018.

Parmi ces mesures, des prix fixes pour 25 produits de base, dont certains, comme la viande de boeuf, le poulet et les oeufs, ont disparu des rayons des supermarchés.

Le gouvernement assure avoir négocié ces tarifs avec les entreprises en tenant compte des coûts de production, tandis que la Consecomercio, qui représente le secteur, affirme que seules 35 compagnies ont été consultées.

A la pénurie, s’ajoutent les fermetures de magasins.

« Certains commerçants et chefs d’entreprise ont pris la décision de fermer, d’autres sont dans l’attente (de comprendre toute la portée) des règles du jeu qui vont désormais s’appliquer », a déclaré à l’AFP la présidente de la Consecomercio Maria Uzcategui.

