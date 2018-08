US Open – David Goffin prend la mesure de Robin Haase et se qualifie au 3e tour

David Goffin s’est qualifié pour le troisième tour de l’US Open de tennis, jeudi, à New York. Le Belge, 10e joueur mondial, s’est joué du Néerlandais Robin Haase (ATP 49) 6-2, 6-7 (1/7), 6-3, 6-2 au deuxième tour. La rencontre a duré 2 heures et 54 minutes. Notre compatriote, 27 ans, mène à présent 6-1 dans les affrontements avec Haase, 31 ans.

Goffin affrontera au tour suivant l’Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 44), vainqueur 6-2, 4-6, 6-1, 3-6, 6-3 du Français Julien Benneteau (ATP 60).

Ce sera le quatrième affrontement entre le N.1 belge et Struff, 28 ans. Goffin a remporté les trois précédents, à Metz en 2014 et 2016, et en qualifications du Masters 1000 de Miami en 2014.

Goffin rejoint le 3e tour de l’US Open pour la quatrième fois en sept participations. Son meilleur résultat est le 8e de finale atteint l’an passé.

Source: Belga