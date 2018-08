Obbi Oulare (Standard) sera de retour sur les terrains « avant la fin de l’année »

Actuellement convalescent, Obbi Oulare reviendra sur les terrains de Jupiler Pro League avant la fin de l’année 2018. C’est ce qu’il a annoncé jeudi à l’occasion de sa présentation officielle au Standard de Liège, où il est prêté pour un an avec option par Watford. Oulare (22 ans) a été opéré à la hanche le 30 avril dernier, ce qui ne l’a pas empêché de signer au Standard à la fin du mois d’août. « Les premiers contacts remontent au mois de juin », dit-il. « Ca a pris un peu de temps à se réaliser mais j’étais surtout concentré sur ma rééducation car c’était tout de même une opération lourde. A l’heure actuelle, je m’entraîne individuellement avec et sans ballon. Je peux tout faire sans douleur: courir, sauter, frapper, tourner… Mais je ne peux pas encore donner de date pour mon retour dans l’équipe. »

Selon Oulare, cette opération était nécessaire depuis plusieurs années. « Tous les spécialistes que j’ai vus m’ont confirmé que mes six blessures à la jambe droite provenaient d’un déséquilibre et d’un manque de souplesse dans l’articulation. Cela faisait sept ans que j’avais mal chaque matin en me levant mais après un an et demi sans jouer à Watford, je n’ai pas voulu me faire opérer tout de suite ».

Oulare est passé par le Standard en équipe d’âge avant d’être transféré en 2013 au FC Bruges. Là, il a joué en équipe première puis a décidé de partir à Watford en septembre 2015. Le club anglais l’a ensuite prêté à Zulte Waregem et à l’Antwerp.

Source: Belga