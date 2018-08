Ligue des Champions – Le Club de Bruges connaîtra jeudi ses adversaires en poules

Champion de Belgique en titre, le Club de Bruges s’est directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Les Gazelles apprendront ce jeudi l’identité de ses trois adversaires au terme du tirage au sort, effectué à partir de 18 heures au Forum Grimaldi à Monaco. Placés dans le pot 4, les Brugeois sont assurés de tomber sur trois adversaires de très haut niveau dès le premier tour. Le Club voudra sûrement oublier sa douloureuse campagne 2016-2017 lors de laquelle il avait été battu six fois de rang par Leicester City, le FC Porto et le FC Copenhague.

Le pot 1, avec les champions d’Espagne (FC Barcelone), d’Allemagne (Bayern Munich), d’Italie (Juventus), de France (PSG, d’Angleterre (Manchester City), de Russie (Lokomotiv Moscou) et les vainqueurs de la Ligue des Champions (Real Madrid) et d’Europa League (Atlético Madrid), réservera assurément un gros morceau aux Brugeois.

Dans le pot 2, l’équipe d’Ivan Leko pourrait tomber sur le Borussia Dortmund, Tottenham ou encore l’AS Rome et Manchester United. Avec Schalke 04, Lyon, Marseille ou encore Liverpool, le troisième pot regorge aussi de redoutables adversaires.

A noter que deux équipes du même pays ne peuvent pas se retrouver dans le même groupe et que, pour des raisons politiques, le club ukrainien du Shakhtar évitera les Russes du Lokomotiv et du CSKA Moscou.

Le Club de Bruges est, après l’élimination du Standard par l’Ajax au 3e tour préliminaire, la seule formation belge engagée.

– Pot 1:

Real Madrid (Esp), Atlético Madrid (Esp), FC Barcelone (Esp), Bayern Munich (All), Manchester City (Ang), Juventus (Ita), Paris Saint-Germain (Fra), Lokomotiv Moscou (Rus)

– Pot 2:

Borussia Dortmund (All), FC Porto (Por), Manchester United (Ang), Shakhtar Donetsk (Ukr), Benfica (Por)n Naples (Ita), Tottenham (Ang), AS Roma (Ita)

– Pot 3:

Liverpool (Ang), Schalke 04 (All), Olympique Lyonnais (Fra), Monaco (Fra), Ajax Amsterdam (P-B), CSKA Moscou (Rus), PSV Eindhoven (P-B), Valence

– Pot 4:

Viktoria Plzen (Tch), Club de Bruges (BEL), Galatasaray (Tur), Young Boys (Sui), Inter Milan (Ita), Hoffenheim (All), Etoile Rouge de Belgrade (Ser), AEK Athènes (Grè)

Source: Belga