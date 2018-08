Les Belges à l’étranger – Le Diable Rouge Nacer Chadli signe pour trois ans à Monaco

Nacer Chadli s’est engagé pour trois saisons avec l’AS Monaco, a annoncé le vice-champion de France jeudi. Le Diable Rouge, 29 ans, arrive en provenance de West Bromwich Albion. « Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco, un grand club français qui participe à la Champions League », a déclaré Chadli. « Les résultats des dernières saisons prouvent la qualité du projet et l’ambition du club. Je vais tout faire pour aider l’AS Monaco à réussir de grandes choses et atteindre ses objectifs. »

Il aura notamment pour équipier Youri Tielemans.

Formé au Standard, Chadli a quitté la Belgique en 2005, alors qu’il avait 16 ans, pour les Pays-Bas. Il a poursuivi sa formation au MVV Maastricht avant de rejoindre AGOVV Apeldoorn en 2007. Il a ensuite signé à Twente en 2010. Ses prestations en Eredivisie ont attiré l’attention des clubs anglais. En 2013, il était transféré à Tottenham. Deux ans plus tard, Chadli a signé à West Bromwich Albion, club relégué en Championship à l’issue de la saison écoulée.

Joueur polyvalent, Chadli compte 51 apparitions et 6 buts en équipe nationale. Lors de la Coupe du monde en Russie, il a commencé comme remplaçant avant de s’installer dans le onze de base. Il a notamment inscrit le but décisif en huitième de finale contre le Japon (3-2).

Monaco sera l’un des adversaires du Club Bruges dans le groupe A de la Ligue des Champions.

Source: Belga