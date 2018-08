Le club amateur de Duffel veut un nouveau tirage au sort des 16e de finale

Le KFC Duffel (D2 amateurs) souhaite que l’on procède à nouveau au tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de Belgique de football (Croky Cup). Le club anversois estime que le tirage effectué mardi au centre national du football à Tubize, ne s’est pas déroulé de manière régulière.

Lors de ce tirage au sort, une boule du premier pot s’est ouverte, laissant apparaître le bout de papier sur lequel était écrit le nom d’un des clubs de D1A. Un membre de l’Union belge de football a retiré la boule pour la refermer avant de la remettre dans le pot.

« La direction du KFC Duffel a envoyé un email au Département Compétitions de l’URBSFA, dans lequel elle indique que le tirage au sort s’est déroulé de manière irrégulière », explique le club sur son site internet. « Durant le tirage, on voit clairement qu’une boule est ouverte dans le pot. Cela est remarqué une minute plus tard, la boule est fermée et remise dans le pot. Selon notre direction, le caractère secret du tirage au sort n’est dès lors pas garanti. Le tirage au sort doit être annulé et refait. Le KFC Duffel a donné deux jours au Département Compétition pour qu’il donne son point de vue et envisagera ensuite la situation ».

Le tirage au sort de mardi a réservé un déplacement à Saint-Trond (D1A) au KFC Duffel.

Source: Belga