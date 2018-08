Large manifestation pour le climat le 8 septembre devant le Parlement européen à Bruxelles

Une manifestation pour le climat se tiendra le samedi 8 septembre, de 12H00 à 14H00, devant le Parlement européen à Bruxelles, a annoncé jeudi le mouvement citoyen Rise for Climate Belgium. Quelque 500 actions similaires seront organisées ce même jour dans 71 pays. Les organisateurs déplorent que les accords de Paris ne soient pas respectés et estiment que les forces politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux. Cette première mobilisation et celles qui suivront visent à réclamer des avancées fortes face au dérèglement climatique qui s’accélère.

Le mouvement réclame la sortie des énergies fossiles, un plan d’investissement européen massif pour la transition énergétique à hauteur de 1.000 milliards par an (comme le préconise le climatologue français Jean Jouzel), la création d’une banque du développement durable pour financer cette transition et l’application des solutions proposées par l’environnementaliste américain Paul Hawken.

Rise for Climate Belgium attire l’attention sur différentes études, notamment celle publiée par des scientifiques internationaux ce 6 août, dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Cette dernière craint qu’une augmentation de 2 degrés par rapport à la période préindustrielle marque un point de rupture qui transformerait la planète en « étuve » avec un effet domino qui pourrait élever la température de 4 à 5 degrés de plus qu’à la période préindustrielle. Elle s’inquiète en conséquence d’une réduction d’ampleur de la population humaine.

Le mouvement pointe encore une étude publiée lundi 13 août dans la revue Nature Ecology & Evolution. Des chercheurs de Suède et des Pays-Bas ont établi un lien entre les paradis fiscaux et la dégradation environnementale. Ainsi, par exemple, ils ont remarqué que sur 209 navires qui ont pu être impliqués dans des activités de pêche illicite -selon des données recueillies en septembre 2017 entre autres auprès d’Interpol-, 70 % étaient enregistrés, ou l’avaient été, dans un pays répertorié comme un paradis fiscal.

Source: Belga