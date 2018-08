La Russie annonce des manoeuvres militaires en Méditerranée

Plus de 25 navires et une trentaine d’avions vont participer à des exercices militaires en Méditerranée du 1er au 8 septembre, a annoncé jeudi le ministère de la Défense russe. « Nous prévoyons de déployer plus de 25 navires sous le commandement du croiseur lance-missiles Amiral Oustinov. Près de 30 avions participeront à ces exercices, dont des bombardiers stratégiques Tu-160 », a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué cité par les agences russes.

Les navires de guerre viendront des flottes de la mer du Nord, de la Baltique, de la mer Noire et de la mer Caspienne, a précisé le ministère. Des bombardiers, des chasseurs et des avions de transport participeront aux opérations.

Ces exercices en Méditerranée précèderont de peu ceux prévus en Sibérie et en Extrême-Orient dans le cadre de Vostok-2018, des manoeuvres que l’armée russe présente comme les plus grandes jamais organisées depuis 1981. Au moins 300.000 hommes et 36.000 véhicules devraient y participer.

Cette annonce intervient alors que les médias russes ont rapporté mardi un renforcement de la présence militaire russe au large de la Syrie par crainte de frappes des Occidentaux contre l’armée du régime de Bachar Al-Assad.

L’armée russe a accusé samedi les rebelles syriens de préparer une « provocation » avec des armes chimiques dans la région d’Idleb, où une offensive de Damas semble imminente, ce qui permettrait selon elle de justifier des frappes occidentales sur les forces syriennes.

source: Belga