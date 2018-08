« Gaulois réfractaires »: Macron invoque un « trait d’humour »

Les propos d’Emmanuel Macron qualifiant les Français de « Gaulois réfractaires au changement » étaient un « trait d’humour », a répliqué jeudi le chef de l’Etat en réponse à l’opposition qui les jugeait déplacés. « Il faut prendre un peu de distance avec la polémique et les réseaux sociaux », a déclaré M. Macron lors d’une conférence de presse à Helsinki : « J’aime la France et les Français, n’en déplaise, et je l’aime dans toutes ses composantes. Je les aime ces tribus gauloises, j’aime ce que nous sommes ». « On est un pays qui, dans les moments graves de l’Histoire, sait se transformer en profondeur », a également tenu à expliquer Emmanuel Macron, mais « nous ne sommes pas un pays dont la culture est le consensus, les ajustements pas à pas comme beaucoup d’autres, (notamment) les pays Baltes et scandinaves. »

Mercredi à Copenhague, le président avait dit devant la communauté française du pays son admiration pour le modèle danois de « flexisécurité », et jugé que les différences culturelles entre Français et Danois ne permettaient pas de le répliquer à l’identique. « Il ne s’agit pas d’être naïf, ce qui est possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Ce peuple luthérien, qui a vécu les transformations de ces dernières années, n’est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement ! », avait-il plaisanté. Ses propos avaient été aussitôt critiqués par les oppositions.

source: Belga