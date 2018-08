Europa League – F91 Dudelange, premier club luxembourgeois qualifié pour la phase de poules

Le football luxembourgeois a vécu des heures historiques, jeudi à Cluj. Pour la première fois, un club du Grand-Duché aura en effet sa boule dans l’urne du tirage au sort de la phase de poules de l’Europe League, vendredi au Grimaldi Forum de Monaco. Vainqueur 2-0 à l’aller contre Cluj, champion de Roumanie, malgré la perte de son gardien mythique de 39 ans Jonathan Joubert, victime d’une fracture de la jambe, le F91 Dudelange a en effet brillamment confirmé en s’imposant 2-3 (mi-temps: 0-0) au CFR de Cluj-Napoca.

Il a même mené 0-3 grâce à un doublé de Danel Sinani (51e et 54e) et David Turpel (78e), les mêmes buteurs que la semaine passée.

Joé Frising, 24 ans, avait pris la place de Joubert dans les buts.

Le club issu d’une fusion entre trois cercles de la ville n’a pourtant été fondé qu’en 1991. Il est directement monté en division d’honneur, et a remporté le premier de ses quatorze titres en 2000.

Le F91 Dudelange avait déjà fait parler de lui en éliminant le Red Bull Salzbourg lors des qualifications de la Ligue des Champions 2012-2013, mais sans atteindre la phase de poules.

Il a fait sensation cette année en sortant le Legia Varsovie (2-1, 2-2), au troisième tour, puis à l’aller en barrages contre CLUJ.

Au deuxième tour il avait pris la mesure, 2-1 et 1-1, de Drita Gjilan, un club kosovar.

L’entraîneur, Dino Toppmöller, 37 ans est le fils de l’ex-attaquant international allemand de Kaiserslautern Klaus Toppmöller, finaliste de la Ligue des Champions comme entraîneur du Bayer Leverkusen en 2002 à Glasgow (1-2 contre le Real Madrid).

Il a joué au club en 2009-2010, avant d’en devenir entraîneur en 2016, et de gagner deux championnats.

L’Europa League va rapporter environ quatre millions d’euros à Dudelange, qui a déjà oublié sa lourde défaite, 1-4, contre Mondorf, dimanche passé en championnat, où il est avant-dernier avec 3 points sur neuf.

La ville de Dudelange (20.000 habitants) se situe dans le canton d’Esch-sur-Alzette.

