EPGA – Bon départ pour Detry, 8e au Danemark

Thomas Detry a conclu son premier tour en 67 coups jeudi et s’est provisoirement installé à la 8e place du Made in Denmark, tournoi de golf de l’European Tour doté de 1,5 millions d’euros qui se déroule à Silkeborg au Danemark. Le Bruxellois de 25 ans a réalisé sept birdies et deux bogeys sur le parcours danois. Classé 56e au ranking du ‘Race to Dubai’, Detry compte trois coups de retard sur le leader, l’Anglais Jonathan Thomson.

Nicolas Colsaerts s’est lui aussi bien comporté et pointe à la 17e place après ce premier tour. Le Bruxellois de 35 ans a bouclé son parcours en 68 coups, un de plus que Detry. Colsaerts a réalisé un eagle sur le trou N.12 ainsi que trois birdies et un bogey.

Thomas Pieters, neuvième des Czech Masters dimanche dernier, est lui aussi dans les premières positions avec sa 27e place. Auteur de quatre birdies consécutifs, Pieters a inscrit un bogey à sa carte sur le dernier trou. Il termine son premier tour avec 69 coups.

Classement du premier tour du Made in Denmark, Silkeborg:

1. Jonathan Thomson (Ang) 64 -8

2. Hunter Stewart (USA) 66

. Lucas Bjerregaard (Dan) 66

. Christiaan Bezuidenhout (AfS) 66

. Brett Rumford (Aus) 66

. Josh Geary (N-Z) 66

. Matthew Baldwin (Ang) 66

8. Thomas Detry (Bel) 67

. Richard McEvoy (Ang) 67

. Jamie Donaldson (PdG) 67

. Ryan Evans (Ang) 67

. Scott Fernandez (Esp) 67

. Sam Horsfield (Ang) 67

. Erik Van Rooyen (AfS) 67

. Jazz Janewattananond (Tha) 67

17. Nicolas Colsaerts (Bel) 68

…

27. Thomas Pieters (Bel) 69

Source: Belga