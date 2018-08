Elections 2018 – André Flahaut poussera une liste d’ouvertre « PluS pour Nivelles » en octobre prochain

Les socialistes nivellois, siégeant actuellement seuls dans l’opposition face à une majorité MR-cdH-Ecolo, ont présenté mercredi à Nivelles leur liste complète pour les élections communales d’octobre. Sous le sigle PluS pour Nivelles, cette liste d’ouverture compte quasiment une moitié de candidats qui ne sont pas adhérents au PS. Elle ne sera pas emmenée par l’actuel ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, André Flahaut, comme c’était le cas en 2006 et 2012. Celui-ci poussera la liste en 29e position tandis que la tête est confiée au député-bourgmestre honoraire Maurice Dehu. Maurice Dehu est suivi sur la liste « PluS pour Nivelles » par les conseillers communaux Céline Scokaert et François Noé, puis vient en quatrième position la première candidate d’ouverture, Marie Lecomte, l’actuelle gestionnaire de l’association Nivelles Commerces. Sur 29 candidats, 13 n’ont jamais participé à une élection. André Flahaut figure en dernière position, et a répété à plusieurs reprises ces derniers mois que sa volonté était que sa personnalité ne fasse pas obstacle à une alliance avec d’autres partis, afin de constituer un moteur politique fort pour Nivelles lors de la prochaine législature.

Côté programme, PluS pour Nivelles défend notamment la ceinture verte de la ville afin de préserver l’aspect « ville à la campagne » de la cité des Aclots, veut améliorer la mobilité en ville et suggère la construction à long terme d’un contournement routier Nord pour prolonger l’actuel ring Sud. En matière d’urbanisme, la liste veut « décourager la transformation de Nivelles en cité-dortoir en contrôlant mieux les projets de grandes sociétés immobilières », et mettre en place une régie foncière afin de coordonner la gestion patrimoniale de la ville.

Source: Belga