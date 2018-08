Deux femmes ont été arrêtées après avoir été filmées entre train de s’amuser à encourager trois enfants en bas âge à fumer une grosse quantité de cannabis, selon Metro UK.

Michaela Pearson, 21 ans, et Candice Little, 18 ans, sont accusées d’avoir fait fumer des joints à un petit garçon et deux petites filles de deux, trois et 18 mois.

On peut entendre clairement sur la vidéo Pearson dire que le plus grand des trois enfants avait parfaitement réussi à prendre une bouffée après avoir exhaler la fumée par les narines.

Quelques instants plus tard, une petite fille tousse et s’étouffe, ce qui incite la femme à dire « Oh oui, une grande bouffée ». On voit ensuite un jeune garçon tirer sur le joint en toute confiance avant d’expirer avec succès.

Pearson et Little, de Winston-Salem, en Caroline du Nord, ont ensuite été arrêtées après que la vidéo ait déclenché une vague de condamnations en ligne, d’après le News & Record.