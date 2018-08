Le sort révoltant d’un dauphin laissé seul dans un parc abandonné

Au Japon, un dauphin et des dizaines de pingouins sont abandonnés à leur triste sort depuis la fermeture du parc dans lequel ils se trouvaient.

En janvier dernier, le parc Inubosaki Marine Park Aquarium dans la ville japonaise de Choshi a fermé ses portes suite à un fort déclin du nombre de visiteurs depuis le tremblement de terre de 2011. Mais malgré cette fermeture, de nombreux animaux qui y vivaient sont restés là.

Parmi les animaux laissés à leur triste sort dans cet aquarium abandonné, il y a Honey, une femelle dauphin capturée en 2005 lors de la chasse annuelle aux dauphins dans la baie de Taiji. Selon un employé du Département de la santé et du bien-être de la préfecture de Chiba, le dauphin, 46 pingouins mais également d’autres poissons et reptiles sont nourris régulièrement par des employés.

Mais des photos et des vidéos prises par des activistes depuis l’extérieur du parc montrent une triste réalité. On y voit le dauphin, seul dans un bassin en piteux état, et des pingouins jonchés sur des détritus et vivant au milieu de leurs excréments.

« Honey est à la fois le symbole des parcs aquatiques et des pratiques de chasse à Taiji. Quand nous sommes allés vérifier l’installation, elle présentait des signes de stress, en mettant sa tête dans et hors de l’eau sans aucune force », a raconté à Reuters le membre d’un groupe de protection des animaux.

Les autorités ont refusé de communiquer sur ce qu’elles comptaient faire des animaux abandonnés dans ce parc. La diffusion de photos et de vidéos d’Honey et des pingouins ont fait réagir des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Certains ont ainsi lancé le hashtag #SaveHoney (« Sauvez Honey » en français) pour mettre l’accent sur le sort de ce dauphin et lui venir en aide au plus vite.

