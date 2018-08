Les chèvres seraient sensibles au sourire. Une étude anglaise révèle que les chèvres seraient sensibles aux expressions humaines et préfèrent les gens souriants.

On savait déjà que les chèvres étaient attentives et réceptives au langage corporel humain. Une étude publiée dans le Royal Society Open Science précise qu’elles peuvent réagir à certaines expressions, comme la colère ou la joie.

L’équipe de chercheurs a observé le comportement d’une vingtaine de chèvres face à des images de visages humains. D’un coté, des visages exprimaient des expressions faciales positives comme la joie, de l’autre des expressions négatives comme la colère. En moyenne, les chèvres ont passé 50% de temps de plus à interagir avec l’image du visage joyeux (1,4 seconde) qu’avec l’image de la face colérique (0,9 seconde).

Goats can tell the difference between a smile and a frown and prefer interacting with happy people, according to a study led by scientists at Queen Mary University of London pic.twitter.com/BTnhzADzhH

