USA: la famille d’un homme tué par la police obtient 14,35 millions de dollars

Le comté de Los Angeles a accepté de payer 14,35 millions de dollars à la famille d’un homme abattu par erreur par la police au cours d’une opération contre un membre de gang, a annoncé l’avocat de la famille. Cette transaction amiable, l’une des plus importantes jamais déboursées par ce comté, a été conclue plus tôt cette année mais le montant n’avait pas été divulgué jusqu’à présent.

Frank Mendoza, 54 ans, a été mortellement touché par balle le 1er août 2014 par un agent du bureau du shérif du comté de Los Angeles qui l’avait pris pour Cedric Ramirez.

Ce dernier, âgé de 24 ans et qui était en liberté sur parole, était alors recherché pour des actes délictueux graves. Le jour du drame, il était entré par effraction dans la maison de Mendoza tandis que la police le pourchassait dans le quartier de Pico Rivera.

Plusieurs membres de la famille de la victime étaient parvenus à s’enfuir mais lorsque Frank Mendoza a voulu s’échapper par la porte d’entrée de sa maison, un policier l’a pris par erreur pour Cedric Ramirez et lui a tiré une fois dans la tête et une fois à une jambe, d’après le compte-rendu des événements.

source: Belga