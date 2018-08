RTL-TVI présente son programme, entre marathon des bourgmestres et retour des Diables

Le groupe privé RTL Belgium présentera mercredi soir (19h45), dans un programme télévisé spécifique, la rentrée de sa principale chaîne, RTL-TVI, avec quelques figures de proue de ses grilles comme Stéphane Pauwels, Sandrine Corman, Julie Taton et Thomas Van Hamme. L’occasion de jeter un premier coup de projecteur sur les programmes et rendez-vous qui rythmeront les journées et soirées des téléspectateurs de la chaîne. Parmi les nouveautés que RTL Belgium souhaite mettre en avant figure une nouvelle émission centrée sur l’inévitable thème de l’amour, confiée à Jean-Michel Zecca, accompagné de Sophie Pendeville et David Antoine: « Hôtel Romantique ». L’émission apparaitra le mardi 18 septembre, et promet d’accompagner 11 hommes et 11 femmes de plus de 60 ans, envoyés pour une sorte de « colonie de vacances » dans un hôtel suisse, entre découvertes et espoir de séduction.

Au rayon politique, les élections communales qui approchent ne sont pas oubliées, et une des formules choisies est étonnante: une sorte de « marathon » d’interviews qui ne durera pas moins de 48 heures, sans interruption (les 3, 4 et 5 septembre). Chaque bourgmestre bruxellois ou wallon y prendra la parole pendant 10 minutes, soit plus de 280 mayeurs. Ce n’est cependant pas sur la chaîne RTL-TVI à proprement parler que ces « 48H des bourgmestres » seront à suivre, mais bien sur les réseaux sociaux ou via le site RTL Info et la plateforme RTLPlay.

Côté sports, cette année sera celle du retour des Diables Rouges sur RTL, avec la diffusion des matches de l’équipe nationale dans le cadre de la Nations League ou Ligue des Nations, une nouvelle compétition inventée par l’UEFA. Cette Ligue débutera avec une phase de groupes menant éventuellement à une phase finale. Dans le Groupe 2, la Belgique a été versée avec la Suisse et l’Islande.

Source: Belga