Météo – Nuages et pluie au programme des prochains jours

La nébulosité augmentera mercredi depuis la frontière française et de la pluie ou des averses surviendront ensuite, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Seul le nord-est pourrait rester au sec la plupart du temps, avec même des éclaircies jusqu’en début d’après-midi. Les températures seront comprises entre 18° sur l’ouest et 24° dans le sud-est. Il pleuvra encore temporairement sur la moitié est du pays mercredi soir. Ensuite, le temps deviendra sec à partir de l’ouest. Les minima oscilleront entre 11 et 15°.

Jeudi, la nébulosité restera variable à abondante, avec encore quelques averses surtout dans l’est du pays. Le thermomètre affichera 16° en Hautes-Fagnes, autour de 18° à la mer et 20 ou 21° dans le centre.

Les nuages subsisteront vendredi avec, de nouveau, un risque d’averses. Les températures ne varieront pas: de 16 à 19°.

Ce week-end, le temps sera plus calme, avec des températures agréables et un temps sec, prévoit l’IRM.

