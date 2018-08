Ligue des Champions – Bruges, dans le pot 4, risque un groupe très relevé

Le Club Bruges connaîtra jeudi ses adversaires en phase de poules de la Ligue des Champions. Le champion de Belgique figure dans le pot 4. Le tirage sera effectué à 18h à Monaco. Seul représentant belge en C1, Bruges est placé dans le pot 4 en compagnie de Viktoria Plzen, Galatasaray, Young Boys, l’Inter Milan, Hoffenheim, l’Etoile Rouge de Belgrade et l’AEK Athènes.

Le Club rique fort d’hériter d’un groupe corsé comprenant des ténors du football européen. Lors de sa dernières campagne en Ligue des Champions, en 2016/2017, Bruges n’avait pas pris le moindre point. Les Brugeois, placés dans le pot 3, avaient pourtant été versés dans un groupe a priori abordable avec Leicester, Porto et Copenhague.

– Pot 1:

Real Madrid (Esp), Atlético Madrid (Esp), FC Barcelone (Esp), Bayern Munich (All), Manchester City (Ang), Juventus (Ita), Paris Saint-Germain (Fra), Lokomotiv Moscou (Rus)

– Pot 2:

Borussia Dortmund (All), FC Porto (Por), Benfica (Por), Manchester United (Ang), Shakhtar Donetsk (Ukr), Naples (Ita), Tottenham (Ang), AS Roma (Ita)

– Pot 3:

Liverpool (Ang), Schalke 04 (All), Olympique Lyonnais (Fra), Monaco (Fra), Ajax Amsterdam (P-B), CSKA Moscou (Rus), PSV Eindhoven (P-B), Valence

– Pot 4:

Viktoria Plzen (Tch), Club de Bruges (BEL), Galatasaray (Tur), Young Boys (Sui), Inter Milan (Ita), Hoffenheim (All), Etoile Rouge de Belgrade (Ser), AEK Athènes (Grè)

Source: Belga