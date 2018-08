Ligue des Champions – Benfica, le PSV et l’Etoile Rouge accèdent à la phase de poules

Tenu en échec à domicile par le PAOK Salonique (1-1), Benfica a remis les choses en place mercredi soir en Grèce lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions (1-4). Bien placé après son succès en Belarus (2-3), le PSV Eindhoven a confirmé dans son stade face au Bate Borisov (3-0). Le duel entre Salzbourg et l’Étoile Rouge Belgrade a été plus indécis (2-2), les Serbes se qualifiant au bénéfice des buts marqués en déplacement. Le PAOK Salonique a rêvé de la qualification quand Aleksandar Prijovic lui a donné l’avance (13e, 1-0). Mais les Portugais ont rapidement pris les choses en mains. Jardel (20e, 1-1), Eduardo Salvio (26e sur penalty, 1-2) et Pizzi (39e, 1-3) avaient déjà tué le match à la mi-temps. Salvio, de nouveau sur penalty (50e, 1-4), a donné au score un peu plus l’allure de correction. Et l’exclusion de son milieu Leo Matos (76e) n’a pas facilité la tâche de la formation grecque.

Le PSV a dominé son adversaire. Les buts de Steven Bergwijn (14e), Luuk de Jong (36e) et Hirving Lozano (62e) ont été le reflet de sa supéririoté.

L’Étoile Rouge Belgrade s’est qualifiée grâce à la prépondérance des buts inscrits en déplacement. Tenus en échec à Belgrade (0-0), les Serbes ont pourtant été menés 2-0 sur un doublé de Munas Dabbur (45e, 48e sur penalty). Ils n’ont toutefois pas baissé les bras et Mohamed Ben Nabouhane a répliqué par un doublé (65e, 66e) avec deux fois un assist de l’Australien Milos Degenek.

Benfica, le PSV Eindhoven et l’Etoile Rouge Belgrade ont décroché leur qualification pour les poules de la Ligue des Champions tout comme l’avaient fait l’Ajax, l’AEK Athènes et les Young Boys de Berne mardi. Le tirage au sort des poules a lieu jeudi 30 août (18h).

Source: Belga