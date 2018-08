Le sp.a veut un débat sur la sécurité du vote électronique

Le président du sp.a, John Crombez, réclame un débat sur la sécurité et la transparence du vote électronique. A l’heure où la manipulation des élections est devenu un sujet réel de préoccupation, il estime qu’il est urgent de recevoir tous les apaisements sur ce point. La sortie du socialiste flamand fait suite à une tribune libre de Bart Maddens publiée dans « De Morgen » et « De Tijd ». Le politologue se montre très critique sur cette façon de voter et salue l' »intelligence des Wallons » qui ont décidé de revenir au vote papier. « Il y a une question principielle: le processus électoral doit être contrôlable et transparent de A à Z », écrit-il.

« La manipulation des élections est un thème d’actualité. Il y a des pays qui ont décidé de renoncer au vote électronique pour des raisons de sécurité. Regardez les Pays Bas où, après une analyse de sécurité, on a décidé d’en revenir au crayon. Pourquoi suivons-nous en Flandre le mouvement inverse? Est-ce sûr chez nous? Il faut des garanties », a souligné M. Crombez.

Le président du sp.a ne plaide pas pour autant en faveur d’un retour du vote papier. Mais il estime que toute une série de questions doivent recevoir une réponse: traçabilité, contrôle, possibilités de manipulation, etc. Il ne met pas en cause le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon. Il juge néanmoins que celui-ci doit fournir des explications.

Le seul contrôle après les élections sur la base d’échantillons paraît insuffisant à M. Crombez.

Source: Belga