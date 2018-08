Il faudra faire le gros dos jusque vendredi, avant le retour du soleil ce week-end

Le ciel restera très nuageux mercredi après-midi, avec des pluies et des averses parfois intenses, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Des orages pourront également éclater, principalement dans le sud-est du pays. De la grêle ainsi que des coups de vent ne seront pas exclus localement. Le thermomètre affichera 17°C à la mer et 23°C à l’est. La pluie ou des averses, éventuellement orageuses dans le sud-est, resteront d’actualité mercredi soir. Le temps deviendra ensuite plus calme et sec durant la nuit, avec des éclaircies depuis l’ouest du pays. Les minima oscilleront entre 10°C en Hautes Fagnes et 15°C au littoral.

Jeudi, éclaircies et champs nuageux se partageront le ciel. Le temps restera sec en de nombreux endroits, même si une averse ne sera pas à exclure. Les températures seront comprises entre 16°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 20 ou localement 21°C dans le centre du pays.

La journée de vendredi débutera avec des éclaircies et des passages nuageux localement porteurs d’une petite ondée. Les éclaircies prendront ensuite le dessus depuis le nord-est et le temps deviendra sec partout. Il fera entre 16 et 20°C.

Ce week-end s’annonce calme, sec et ensoleillé, avec 18 à 22°C samedi et 20 à 24°C dimanche.

Source: Belga