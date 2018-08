Dopage – Deux athlètes russes échangent leur médaille de bronze contre une d’argent

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé mercredi que les athlètes Ekaterina Poistogova et Tatyana Tomashova pouvaient échanger leur médaille de bronze des Jeux Olympiques de 2012 contre celle d’argent. Les deux Russes ont bénéficié du déclassement de concurrentes condamnées pour dopage alors qu’elles ont toutes le deux été suspendues pour usage de produits non-autorisés. A Londres, Poistogova a terminé troisième du 800 m, mais sa compatriote Maria Savinova a dû rendre sa médaille d’or suite à un contrôle positif. En 2017, Poistogova a été suspendue pour avoir reconnu s’être dopée dans un reportage caméra cachée.

Tomashova a pris la quatrième place du 1.500 m, mais les deux premières, les Turques Alptekin et Bulut, ont été condamnées pour dopage et leurs résultats ont été effacés. En 2008, Tomashova a été suspendue pour avoir présenté l’urine d’un tiers lors d’un contrôle.

« Les deux athlètes ont été testées lors des Jeux de 2012 et pendant une période de re-test entre 2015 et 2017, sans qu’aucune violation n’ait été constatée », a avancé le CIO pour justifier sa décision.

