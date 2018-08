Djokovic a souffert de la chaleur humide de New York

Novak Djokovic (ATP 6), 31 ans, n’a pas caché qu’il avait fortement souffert de la chaleur humide ambiante, au point de perdre le deuxième set et de se retrouver mené 4-2 dans le troisième par le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 41), après avoir finalement éliminé de dernier en quatre sets, 6-3, 3-6, 6-4 et 6-0, mardi au 2e tour de l’US Open de tennis à Flushing Meadows. Le Serbe, à la poursuite de son quatorzième titre en Grand chelem, vainqueur pour la quatrième fois à Wimbledon mi-juillet, et à Cincinnati il y a deux semaines, a notamment révélé s’être plongé dans un bain glacé aux côtés de son adversaire lors de la pause de dix minutes accordée aux deux joueurs entre le troisième et le quatrième set. Les organisateurs ont en effet pour la première fois mis en place une règle offrant aux joueurs cette possibilité.

L’ex-N.1 mondial a ensuite remporté les six derniers jeux du match. « A la fin du troisième set, je me suis mis à mieux jouer, à mieux sentir la balle. Avant, j’étais vraiment en mode survie. Je priais pour me sentir mieux », a reconnu Djokovic, vainqueur du tournoi en 2011 et 2015. « Heureusement qu’il y a eu cette interruption… »

Djokovic affrontera au prochain tour l’Américain Tennys Sandgren (ATP 61), tombeur en trois sets, 6-3, 6-4, 6-2, du Russe Viktor Troicki, au premier tour.

Source: Belga