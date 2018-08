Corée du Nord – Trump: la Chine « complique les choses » sur la Corée du Nord

Le président américain Donald Trump a accusé mercredi la Chine de « compliquer les choses » sur le dossier nord-coréen, alors que les négociations entre Washington et Pyongyang sont dans l’impasse. « La Chine complique grandement les choses en terme de relations avec la Corée du Nord », a déclaré le président américain, réaffirmant par ailleurs qu’il avait « une relation fantastique » avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qu’il a rencontré mi-juin à Singapour.

« Une partie du problème avec la Corée du Nord est liée aux différends commerciaux avec la Chine », a-t-il poursuivi, réaffirmant sa volonté de revoir la nature des relations commerciales entre Washington et Pékin.

« Nous verrons ce qui va se passer (avec la Corée du Nord) mais je me devais d’agir sur la Chine concernant le commerce car c’était vraiment injuste pour notre pays », a-t-il martelé, déplorant que ses prédécesseurs aient « fermé les yeux » sur ce dossier.

Les négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord patinent depuis plusieurs semaines et l’annulation du voyage du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo en Corée du Nord a été un coup d’arrêt remarqué.

« L’Amérique sera prête à discuter lorsqu’il apparaîtra clairement que le président Kim est prêt à tenir l’engagement » de « dénucléariser complètement la Corée du Nord », a dit mardi M. Pompeo.

source: Belga